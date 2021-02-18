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Около 300 подмосковных отделений «Почты России» модернизируют к осени
Фото: Пресс-служба «Почты России»

Около 300 подмосковных отделений «Почты России» модернизируют к осени

Елена Фролова

Общество

Порядка 300 отделений почтового сервиса «Почта России» будут модернизированы в Московской области к началу осени. Все эти офисы будут приведены к единому стилю. Об этом сообщает телеканал «360». Уточняется, что многие из этих помещений находятся в обветшавшем состоянии.

Соглашение, по которому пункты будут приведены в надлежащий вид, подписали губернатор региона Андрей Воробьев и гендиректор «Почты России» Максим Акимов 18 февраля. Встреча состоялась в почтовом отделении поселка Пески в Коломенском округе.

— Подписан соответствующий документ с целью обеспечить перемены в том, что сегодня волнует огромное количество людей, — отметил Андрей Воробьев.

Он также добавил, что основная цель, которую преследует соглашение, — осовременить к 1 сентября сотни отделений почты в регионе. Посетителям должно быть комфортно и удобно.

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ремонтАндрей ВоробьевФГУП «Почта России»
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