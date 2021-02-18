Японские ученые изобрели лекарство от старости

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Японские ученые разработали лекарство, которое позволяет остановить процесс старения и омолодить организм. Об этом сообщил профессор Макото Наканиси.

По его словам, организм стареет из-за того, что в органах накапливаются клетки, запускающие системные воспалительные процессы. Так называемые стареющие (сенесцентные) клетки обнаружил американский ученый Леонард Хейфлик еще 60 лет назад. Он установил, что процесс деления клеток прекращается после определенного числа раз. Помимо этого, клетки могут прекращать делиться в результат стресса, повреждения ДНК или других факторов. Утратив способность делиться, они накапливаются в организме и провоцируют воспаление и старение.

— То есть если удалить эти клетки, можно будет остановить спровоцированные ими воспалительные процессы, а следовательно — добиться существенного улучшения симптомов старения, — цитируют Наканиси РИА Новости.

По его словам, ученые определили молекулярный механизм старения клетки и определили важный для нее фермент — GLS1.

В рамках исследования препарат, тормозящий действие этого фермента, испытали на старой мыши и отметили значительное улучшение в работе всех ее систем и в жизненно важных показателях.

По мнению ученых, удаление провоцирующих воспалительные процессы клеток способно облегчить ряд возрастных заболеваний и добиться омоложения и укрепления всего организма.

Наканиси выразил надежду, что в ближайшие пять-десять лет лекарство можно будет использовать в омоложении людей, прежде всего, тех, кто страдает синдромом преждевременного старения. По его мнению, препарат позволит человеку оставаться здоровым до 100 лет, при этом увеличив продолжительность жизни до 100–120 лет.

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