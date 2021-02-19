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Сергей Собянин подвел итог переоснащения городских больниц и поликлиник последних десяти лет
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин подвел итог переоснащения городских больниц и поликлиник последних десяти лет

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как поменялась столичная система здравоохранения в течение десяти лет. Информация об этом в пятницу, 19 февраля, появилась в его личном блоге.

Так, по словам главы города, в период с 2011 по 2013 годы в медицинских учреждениях провели полное переоснащение — поменяли абсолютно все аппараты. В это время впервые было закуплено наиболее современное оборудование, например, хирургические роботы, томографы, ангиографы.

Однако томографы и УЗИ со временем устаревают, поэтому еще до пандемии кооронавируса в 2019 году власти решили полностью обновить высокотехнологичную технику городского здравоохранения.

Так, в период с 2020 по 2023 годы медицинские учреждения Москвы получат шесть тысяч единиц новейшего оборудования – ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое.

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