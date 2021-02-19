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Салют в честь Дня защитника Отечества пройдет 23 февраля в Москве в 21:00
Фото: Минобороны РФ

Салют в честь Дня защитника Отечества пройдет 23 февраля в Москве в 21:00

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества состоится в столице во вторник, 23 февраля, в 21:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Отмечается, что мероприятие пройдет на трех площадках: Лужнецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ. Для салюта задействуют 78 самоходных пусковых установок и артиллерийских орудий.

Самые масштабные залпы состоятся на Лужнецкой набережной. Здесь планируется использовать 40 салютных установок и 18 артиллеристских орудий калибра 76 миллиметра «ЗИС-3», сообщает РИА Новости.

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СалютМоскваДень защитника Отечества
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