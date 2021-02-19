«Ем что хочу»: Решетова рассказала, почему набрала лишние килограммы

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова призналась, что быстро набрала вес после расставания с рэпером Тимати. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте.

Таким образом она ответила на вопрос подписчика, поинтересовавшегося, тяжело ли Решетовой поддерживать свою фигуру.

— Да я ее не поддерживаю сейчас. Ем что хочу, спорта мало. Набрала четыре килограмма с декабря. В марте возьмусь за себя. Сейчас не до этого, — рассказала Решетова в сторис.

Фото: Скриншот с Instagram Анастасии Решетовой

Напомним, осенью возлюбленная Тимати сообщила об их расставании, подчеркнув, что 2020 год оказался тяжелым, и их союз не выдержал. Пара была вместе шесть лет, в 2019 году у них родился сын Ратмир.

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