Врач заявил, что игнорирование СИЗ после первой дозы вакцины повышает риск заболевания

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Игнорирование средств индивидуальной защиты и социальной дистанции после первой дозы двухфазной вакцины от COVID-19 может привести к заболеванию. Об этом в пятницу, 19 февраля, рассказал главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

— После первой инъекции иммунитет очень быстро не образуется, и, наверное, психологически вот этот период — от первой инъекции до второй — он является наиболее сложным, — объяснил главврач.

Он рассказал, что после первой дозы препарата зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Причем течение болезни наблюдалось такое же, как и у людей, которые не вакцинировались.

В эфире телеканала «Россия 1» Проценко уточнил, что сам сделал прививку 31 декабря.

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