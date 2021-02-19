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Лавров заявил, что авторитет России возрос после распространения «Спутника V»
Фото: МИД РФ

Лавров заявил, что авторитет России возрос после распространения «Спутника V»

Никита Абрамов

Внешняя политика

Распространение российского препарата от коронавируса «Спутник V» повышает авторитет России в глазах других государств, но Запад этого не хочет. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что на Западе понимают, что российская вакцина точно находится в ряду первых.

— Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии. С другой стороны, они осознают, что сам факт распространения «Спутника V», да и других наших вакцин, которые вскоре уже выйдут на международный рынок, означает повышение авторитета и репутации России на международной арене. Этого им не хочется, — рассказал министр.

Также он уточнил, что многие страны ждут момента, когда российский препарат пройдет сертификацию в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

По его словам, количество запросов на вакцину из Европы постоянно растет, пишет РБК.

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