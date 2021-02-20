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За сутки в России выявили 12 953 новых случая коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За сутки в России выявили 12 953 новых случая коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено почти 13 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 20 февраля.

За последние 24 часа в стране зафиксировали 12 953 новых случая COVID-19. Из них 10,2 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 480 человек, выздоровели 17 484 пациента.

За сутки в России выявили 12 953 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

В стране за все время пандемии зафиксировано 4 151 984 случая инфекции, скончались 82 876 человек, вылечились от коронавируса 3 697 433 человека.

За сутки в России выявили 12 953 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

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