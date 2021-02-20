Реконструкцию участка железной дороги Каланчевская — Курская завершат в 2023 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Каланчёвская Карта всех событий

Реконструкцию участка железной дороги Каланчевская — Курская и самой станции Каланчевская завершат в 2023 году. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Длина участка между станциями составит четыре километра. Специалисты реконструируют существующие железнодорожные путепроводы на Комсомольской площади и в Южном проезде, а также построят три железнодорожных эстакады.

— В рамках проекта фактически заново построят станцию Каланчевская, которая станет крупным транспортным узлом. Пассажиры смогут совершить здесь пересадку между МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас все работы выполнены на 45 процентов, — уточнил Бочкарев.

Кроме того, он отметил, что на Каланчевской будут реконструировать две платформы, в подэстакадном пространстве построят пассажирский вестибюль.

Читайте также: Монолитные работы завершаются на станции БКЛ «Новаторская»