Старинный элемент копья нашли во время раскопок на Зубовской улице в Москве

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Россия, Москва, Зубовская улица Карта всех событий

В Москве археологи во время наблюдения за земляными работами на Зубовской улице обнаружили деталь копья — вток. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в преддверии Дня защитника Отечества департамент решил представить находки московских археологов, связанные с профессиями людей, защищающих родину.

— Столичные археологи обнаружили артефакт, непосредственно связанный с военной тематикой. Это вток — элемент старинного копья, который надевался на тыльную часть оружия, позволяя втыкать его обратной стороной в землю, то есть служил своеобразным упором и помогал воинам в бою, — пояснил глава департамента.

Сам артефакт представляет собой конусовидный железный предмет. Находка считается редкой для столицы и представляет большой научный интерес.

Специалисты расчистят вток, отреставрируют его и после этого передадут в музей, сообщает ТАСС.

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