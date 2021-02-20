Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Старинный элемент копья нашли во время раскопок на Зубовской улице в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Старинный элемент копья нашли во время раскопок на Зубовской улице в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Зубовская улицаКарта всех событий

В Москве археологи во время наблюдения за земляными работами на Зубовской улице обнаружили деталь копья — вток. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в преддверии Дня защитника Отечества департамент решил представить находки московских археологов, связанные с профессиями людей, защищающих родину.

— Столичные археологи обнаружили артефакт, непосредственно связанный с военной тематикой. Это вток — элемент старинного копья, который надевался на тыльную часть оружия, позволяя втыкать его обратной стороной в землю, то есть служил своеобразным упором и помогал воинам в бою, — пояснил глава департамента.

Сам артефакт представляет собой конусовидный железный предмет. Находка считается редкой для столицы и представляет большой научный интерес.

Специалисты расчистят вток, отреставрируют его и после этого передадут в музей, сообщает ТАСС.

Читайте также: Тесак XVII века и штык-нож винтовки Arisaka начала ХХ века отреставрировали в Москве

раскопкиархеологидревние артефакты
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте