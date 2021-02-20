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Кремль отреагировал на критику в соцсетях в адрес Рогозина
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кремль отреагировал на критику в соцсетях в адрес Рогозина

Анастасия Чанцева

Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на критику россиян в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

— Послушайте, реакция в соцсетях — она далека от квалифицированной реакции. Это первое. Как правило, те, кто пишут в соцсетях реакцию на те или иные дела в нашей космической программе, они не обладают профессиональными данными, они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего и так далее. К этому нужно относиться с пониманием, — ответил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что от России как от страны — пионера в освоении космоса всегда ждут сенсаций и большого прорыва. Но при этом мало кто задумывается о том, что идет колоссальная работа на протяжении долгих лет, со сложными пусками и проблемами. Их нужно решать поступательно, заключил Песков.

Напомним, утром 20 февраля Владимир Путин встретился с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Позже пользователи соцсетей раскритиковали Рогозина за его мем на тему высадки на Марс американского Perseverance, передает РИА Новости.

Напомним, американский Perseverance высадился на Марсе 19 февраля. С его помощью специалисты НАСА рассчитывают обнаружить на планете следы существования жизни.

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КосмосДмитрий РогозинДмитрий Песков
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