Коммунальные службы Москвы завершают работы по ликвидации последствий снегопада

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Коммунальные службы Москвы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что за неделю со столичных улиц и дворов было убрано свыше 28 миллионов кубометров снега. Все снегосплавные пункты работают круглосуточно. Часть снега вывозится на временные площадки. Позднее он будет перемещен на снегосплавы.

По словам заместителя мэра Москва по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в уборке снега задействовано максимальное количество техники и работников коммунальных служб.

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