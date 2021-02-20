ФАС изучит обоснованность повышения цен на такси

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Федеральная антимонопольная служба займется изучением обоснованности повышения цен на поездки такси в условиях снегопада.

— ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий в метель, — сообщили в пресс-службе ведомства агентству городских новостей «Москва».

Раннее сообщилось, что ФАС получила жалобы от общественников в связи с ростом цен на перевозки у «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», Gett и «Максим». В ведомстве подчеркнули, что цены на рынке такси государство не регулирует.

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