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ФАС изучит обоснованность повышения цен на такси
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

ФАС изучит обоснованность повышения цен на такси

Анастасия Чанцева

Транспорт

Федеральная антимонопольная служба займется изучением обоснованности повышения цен на поездки такси в условиях снегопада.

— ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий в метель, — сообщили в пресс-службе ведомства агентству городских новостей «Москва».

Раннее сообщилось, что ФАС получила жалобы от общественников в связи с ростом цен на перевозки у «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», Gett и «Максим». В ведомстве подчеркнули, что цены на рынке такси государство не регулирует.

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