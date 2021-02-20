Галкин случайно показал необычный портрет Пугачевой

Фото: instagram.com/allapugachevaandherfamily

Юморист Максим Галкин часто радует подписчиков видео со своими детьми. В одном из таких роликов, где Лиза и Гарри Галкины выступали перед родителями, внимание поклонников привлек необычный портрет певицы Аллы Пугачевой.

Картина стоит на специальной подставке и находится в золотого цвета рамке. На ней изображена Пугачева в наряде эпохи Просвещения, о чем говорит характерная для тех времен деталь в одеянии Примадонны на полотне — широкий воротник-раф.

Видео Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

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