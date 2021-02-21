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Еще 1602 новых случая COVID-19 выявили в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 1602 новых случая COVID-19 выявили в Москве за сутки

Анастасия Волоснова

Общество

В Москве за последние 24 часа зафиксировали еще 1602 новых случая коронавируса. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Всего за сутки в России выявили 12 742 новых пациента с коронавирусом. Уточняется, что у 10,8 процента из них не было клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа в стране 16 012 пациентов вылечились от COVID-19, еще 417 — скончались.

Москва находится на первом месте по количеству новых пациентов с коронавирусом. На втором месте — Санкт-Петербург, там выявили 996 случаев, на третьем — Московская область, где выявили 735 новых случаев коронавируса.

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