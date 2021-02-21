«Елку-то разбирать уже?»: Агутин опубликовал новый снимок

Фото: instagram.com/agutinleonid

Российский музыкант Леонид Агутин опубликовал новый снимок. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.

На фото певец запечатлен на фоне новогодней елки, которую он до сих пор не убрал. Композитор поинтересовался у своих поклонников, стоит ли ее разбирать.

— Вот я и думаю: а елку-то разбирать уже? — написал певец.

Ранее Леонид Агутин трогательно поздравил младшую дочь Елизавету-Марию Варум-Агутину с днем рождения.

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