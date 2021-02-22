Музей Победы провел патриотический концерт ко Дню защитника Отечества

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы провел в воскресенье, 21 февраля, концерт всероссийского фестиваля «Журавли Победы». Он открыл праздничную программу, подготовленную музеем ко Дню защитника Отечества, который будут отмечать в России 23 февраля.

Концерт начала полуфиналистка проекта «Голос» Валентина Бирюкова. Певица поздравила всех мужчин с наступающим Днем защитника Отечества и исполнила для гостей песни «Гляжу в озера синие», «До свидания, мальчики», «Аист на крыше».

Программу «Поют правнуки Победы» также представил Детский музыкальный театр «Домисолька».

Ранее сообщалось, что Музей Победы запустил всероссийскую акцию «Гордость Отчизны». Она проводится в рамках проекта «Территория Победы» и приурочена ко Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.

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