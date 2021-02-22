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Ученые выявили пользу очков при пандемии коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученые выявили пользу очков при пандемии коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Ношение очков повышает защищенность человека в условиях пандемии коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли исследователи из Индии.

Ученые опросили 304 пациентов с коронавирусной инфекцией и установили, что 19 процентов из них носят очки большую часть времени. Как оказалось, люди, которые носят очки по восемь часов в день, реже заражаются COVID-19.

По мнению авторов исследования, это сопряжено с тем, что люди в очках склонны меньше прикасаться к лицу и глазам, а потому менее подвержены риску заражения коронавирусом, пишет The Sunday Telegraph.

Ранее стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110,74 миллиона. За последние сутки показатель увеличился на 359 тысяч. Число летальных исходов за тот же период возросло на 9 тысяч — до 2,45 миллиона умерших.

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