Коронавирус выявили у 12 604 человек в России за сутки

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки выявили более 12,5 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 22 февраля.

Так, в стране зафиксировали 12 604 новых случая коронавируса. Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни. За 24 часа скончались от инфекции 337 человек, вылечились 12 943 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России зафиксировали 4 177 330 случаев COVID-19. За все время умерло 83 630 человек, вылечились от коронавируса 3 726 388 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в России вылечили мужчину с 90-процентным поражением легких.

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