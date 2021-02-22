Коронавирус выявили у 12 604 человек в России за сутки
В России за минувшие сутки выявили более 12,5 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 22 февраля.
Так, в стране зафиксировали 12 604 новых случая коронавируса. Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни. За 24 часа скончались от инфекции 337 человек, вылечились 12 943 пациента.
За все время пандемии в России зафиксировали 4 177 330 случаев COVID-19. За все время умерло 83 630 человек, вылечились от коронавируса 3 726 388 человек.
Ранее сообщалось, что в России вылечили мужчину с 90-процентным поражением легких.
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