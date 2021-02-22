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Ученые рассказали о пользе чтения для головного мозга
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ученые рассказали о пользе чтения для головного мозга

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые установили, что регулярное чтение книг повышает уровень интеллекта и способствует улучшению памяти. Также это помогает эффективнее находить решения для сложных проблем.

По словам специалистов, положительный эффект от чтения заметен в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Это доказали исследования психологов и нейробиологов.

Кроме того, ученые выяснили, что чтение развивает эмпатию. Сопереживание персонажам повышает эмоциональный интеллект, это доказал эксперимент под руководством ученого из Рочестерского университета Дэвида Доделл-Федера. Исследователь установил, что чтение художественной литературы, в отличие от научных трудов, улучшает социально-познавательную деятельность.

Другие исследования выяснили, что медленное чтение развивает сосредоточенность и помогает быстро улавливать сложную информацию. Эти свойства исчезают, если перестать регулярно читать, отметили специалисты.

В долгосрочной перспективе регулярное чтение влияет на мозг еще сильнее. Оно улучшает вербальную память, которая отвечает за усвоение информации в словесной форме, сообщается в издании Inc.com.

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