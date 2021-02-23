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Колебания атмосферного давления в Москве продлятся до марта
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Колебания атмосферного давления в Москве продлятся до марта

Анастасия Колоскова

Город

Ощутимые колебания атмосферного давления будут продолжаться в столице до 1 марта. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус во вторник, 23 февраля.

По его словам, давление поднималось в течение нескольких последних дней и достигнет максимума — 768 миллиметров ртутного столба — во вторник, 23 февраля. После этого оно начнет снижаться и достигнет минимума в пятницу, 26 февраля.

Так, в последний день рабочей недели ожидается 739 миллиметров ртутного столба. Затем атмосферное давление опять будет повышаться до отметки 755 миллиметров ртутного столба, которая установится 1 марта, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о приближении «барической пилы» в Москве.

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