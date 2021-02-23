За сутки в Москве выявлено 1198 случаев коронавируса

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице за последние сутки выявили 1198 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице во вторник, 23 февраля, в Telegram-канале.

В Москве было зафиксировано больше всего пациентов с COVID-19 среди регионов страны. В тройку лидеров по числу заболевших вошли также Санкт-Петербург и Московская область.

Всего в Москве за все время пандемии выявили 970 755 случаев коронавируса, из них скончался 14 831 человек.

Ранее вирусолог назвал сроки вакцинации для переболевших коронавирусом.

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