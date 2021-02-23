Названа причина смерти актрисы Екатерины Градовой

Фото: «Семнадцать мгновений весны», 1973 год

Причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой стал инсульт. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

— Причиной смерти стал инсульт, — цитирует Варшавера ТАСС.

Напомним, актриса Екатерина Градова скончалась 22 февраля на 75-м году жизни. Артистка получила широкую известность по роли радистки Кэт в кинокартине «Семнадцать мгновений весны», а также по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Осенние свадьбы» и другим.

Градова была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Их дочь Мария Миронова — популярная актриса кино и театра.

Актрису похоронят в среду, 24 февраля, на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища.

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