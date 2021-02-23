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Названа причина смерти актрисы Екатерины Градовой
Фото: «Семнадцать мгновений весны», 1973 год

Названа причина смерти актрисы Екатерины Градовой

Никита Абрамов

Культура

Причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой стал инсульт. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

— Причиной смерти стал инсульт, — цитирует Варшавера ТАСС.

Напомним, актриса Екатерина Градова скончалась 22 февраля на 75-м году жизни. Артистка получила широкую известность по роли радистки Кэт в кинокартине «Семнадцать мгновений весны», а также по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Осенние свадьбы» и другим.

Градова была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Их дочь Мария Миронова — популярная актриса кино и театра.

Актрису похоронят в среду, 24 февраля, на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища.

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