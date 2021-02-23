Названы самые сильные армии мира

Фото: Минобороны РФ

Журналисты американского издания The National Interest опубликовали рейтинг самых сильных армий мира в 2021 году. При составлении списка учитывался ряд факторов, основанных на силе, национальных особенностях, топографии и геостратегии.

Первое место заняла армия США. По мнению авторов статьи, американские военные имеют в активе внушительный оборонный бюджет и масштабную инфраструктуру. Число действующих военнослужащих и тех, кто находится в резерве также позволило армии Штатов обойти конкурентов.

Российская армия заняла второе место рейтинга. Как отметили авторы статьи, армия РФ прошла стадию восстановления после спада в отрасли и приступила к глобальной модернизации военно-воздушных сил и флота. В настоящее время Россия может похвастаться новым поколением субмарин, несущих на борту стратегические и крылатые ракеты.

На третьем месте находится китайская армия. Пекин инвестирует значительные средства во все армейские подразделения. Отмечается, что за счет бюджета и огромного количества годных к военной службе граждан, Китай может за короткий срок в разы увеличить свою обороноспособность.

Индия и Япония заняли четвертую и пятую позицию соответственно. Авторы подчеркнули, что потенциал индийских военных основан на их колоссальных трудовых ресурсах, а японская армия хорошо оснащена эсминцами и подводными лодками.

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