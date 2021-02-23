Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили на сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора главы государств продолжили обсуждение вопросов, затронутых в ходе переговоров в Сочи в понедельник, 22 февраля.

Напомним, 22 февраля президенты России и Белоруссии провели рабочую встречу в Сочи. Ранее главы государств обсудили вопрос дорожных карт, в ходе встречи Лукашенко рассказал, когда в стране разработают первую вакцину от коронавируса,

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