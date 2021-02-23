Участники акции протеста перекрыли проспект около здания парламента в Тбилиси

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Несколько сотен человек, проводящих акцию протеста в центре Тбилиси, перекрыли проспект Руставели около здания парламента Грузии. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщило РИА Новости.

Акция протеста началась после того, как силовики задержали председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию.

Несмотря на плохие погодные условия, протестующие не собираются прекращать акцию.

По словам сотрудника патрульной полиции, проводимое мероприятие санкционировано с местными властями.

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