Врач-диетолог назвала полезные для мужского здоровья продукты

Фото: pixabay.com

Мужчинам стоит включать в свой рацион красное мясо, морскую рыбу, мидии, мясо птицы и гранат. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Макуха.

— В силу метаболических особенностей и гормонального фона рацион мужчин может отличаться от рациона женщин. Мышечная ткань у мужчин более развита, для поддержания мышечной массы необходимо ежедневное потребление белковой пищи. Синтез главного мужского гормона — тестостерона — существенно зависит от состава и качества потребляемой пищи, — пояснила она.

Медик отметила, что для поддержания тестостерона в организме на оптимальном уровне нужно присутствие в рационе полезных полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в растительных маслах, жирной морской рыбе, ростках пшеницы, орехах и авокадо. Также в рационе мужчин необходимы цинк и селен — их можно получить из бананов, капусты, чеснока, имбиря, злаков и морепродуктов.

Диетолог подчеркнула, что фастфуд, простые углеводы и спиртное негативно влияют на синтез мужских гормонов, передает РИА Новости.

Читайте также: Диетолог Соломатина объяснила, почему ожирение опаснее для мужчин