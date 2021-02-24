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Врач-диетолог назвала полезные для мужского здоровья продукты
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог назвала полезные для мужского здоровья продукты

Юлия Курганова

Здоровье

Мужчинам стоит включать в свой рацион красное мясо, морскую рыбу, мидии, мясо птицы и гранат. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Макуха.

— В силу метаболических особенностей и гормонального фона рацион мужчин может отличаться от рациона женщин. Мышечная ткань у мужчин более развита, для поддержания мышечной массы необходимо ежедневное потребление белковой пищи. Синтез главного мужского гормона — тестостерона — существенно зависит от состава и качества потребляемой пищи, — пояснила она.

Медик отметила, что для поддержания тестостерона в организме на оптимальном уровне нужно присутствие в рационе полезных полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в растительных маслах, жирной морской рыбе, ростках пшеницы, орехах и авокадо. Также в рационе мужчин необходимы цинк и селен — их можно получить из бананов, капусты, чеснока, имбиря, злаков и морепродуктов.

Диетолог подчеркнула, что фастфуд, простые углеводы и спиртное негативно влияют на синтез мужских гормонов, передает РИА Новости.

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