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Ученые создали программу для диагностики коронавируса по телефону
Фото: Pixabay / Firmbee

Ученые создали программу для диагностики коронавируса по телефону

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из Австрии создали программу, которая способна диагностировать COVID-19 и другие болезни по симптомам пользователей.

Голосовой помощник общается на 36 языках. Приложение разработали, чтобы снизить нагрузку на телефонные горячие линии, которые оказались перегружены в период пандемии коронавируса.

По словам ученых-разработчиков, точность постановки диагноза равна 96,6 процента.

Искусственный интеллект расценивает заболевание по ряду его ключевых симптомов, таких как: высокая температура, сухой кашель или контакт с носителем COVID-19. При этом медики утверждают, что цифровой помощник может лишь помочь врачам при постановке диагноза, но не заменит их полностью, сообщается в журнале Nature.

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