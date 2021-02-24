Перечислены ошибки, которые допускают водители при покупке новых машин
Эксперты назвали основные ошибки, которые допускают покупатели новых автомобилей.
По мнению специалистов, часто автолюбители неправильно выбирают автосалоны. По словам экспертов, если потребитель ориентируется на новую машину, тогда следует обращаться к специалистам официальных дилерских центров. В случае надобности их легче можно привлечь к ответственности. Также в ходе продажи в таких автосалонах меньше навязывают лишние ненужные услуги.
Второй ошибкой специалисты назвали покупку автомобиля «здесь и сейчас». Если покупателю удастся набраться терпения при заказе транспортного средства, то он сможет заметить много преимуществ. Если не торопиться с покупкой машины, то можно сконфигурировать авто под себя. Благодаря этому покупатель сможет избежать переплат, связанных с приобретением ненужных опций.
Также зачастую покупатели ошибаются во время торгов. Они уместны, если автомобиль имеет среднюю или богатую комплектацию. Еще проще получить бонус в случае оформления дополнительных опций, передает портал «Автовзгляд».
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