Реставрацию Дома-музея А. Н. Островского на Малой Ордынке проведут в 2021 году

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Россия, Москва, улица Малая Ордынка, 9/12с6 Карта всех событий

В 2021 году начнется реставрация Дома-музея А. Н. Островского на Малой Ордынке. Об этом рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Здание расположено по адресу улица Малая Ордынка, дом 9/12, строение 6. Его построили в 1822 году в стиле классицизма. До наших дней после нескольких перестроек сохранился деревянный двухэтажный дом, стоящий на кирпичном фундаменте. На верхних окнах присутствуют золотистые обрамления, а фасад первого этажа украшен имитацией каменной кладки.

Писатель А. Н. Островский родился в этом доме 12 апреля 1823 года и прожил до 1926 года. В здании, которое является объектом культурного наследия федерального значения, открыт музей А. Н. Островского.

— Нынешние восстановительные работы коснутся всех деревянных элементов здания. Исторический сруб будут перебирать и реставрировать. Кроме того, специалисты воссоздадут по сохранившимся образцам окна и двери, приведут в порядок стены, полы и потолки, — отметил Алексей Емельянов.

Уточняется, что в советские годы в доме находились коммунальные квартиры. Затем здание передали Государственному центральному театральному музею имени А. А. Бахрушина.

Во время ремонта рабочие укрепят фундамент и восстановят покрытие стен на первом этаже, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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