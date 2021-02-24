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Подмосковная полиция задержала гадалку по подозрению в серийном мошенничестве
Фото: pexels.com / Alina Vilchenko

Подмосковная полиция задержала гадалку по подозрению в серийном мошенничестве

Анастасия Волоснова

Происшествия

Подмосковная полиция задержала гадалку, укравшую у пенсионерки драгоценности на 160 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России.

По предварительной информации, 53-летняя жительница Ставропольского края сообщила 72-летней жительнице Подмосковья, что на нее якобы наложен сглаз. Гадалка уговорила пенсионерку впустить ее к себе в квартиру. Для «снятия сглаза» женщина собрала в платок драгоценности потерпевшей, а для соблюдения «ритуала» гадалка убедила пенсионерку положить платок под подушку и не открывать до утра.

На следующее утро пострадавшая обнаружила пропажу драгоценностей на сумму 160 тысяч рублей и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили личность гадалки по камерам видеонаблюдения и задержали подозреваемую. Похищенное имущество было найдено в доме подозреваемой.

Уточняется, что гадалка причастна и к другим аналогичным преступлениям в округе. В настоящее время она заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту серийного мошенничества.

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