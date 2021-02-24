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Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
Фото: nekrasovka.mos.ru

Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео

Виктория Федотова

Происшествия

В Сети появился ролик, снятый камерой видеонаблюдения в вагоне электропоезда столичного метрополитена. На кадрах видно, что подросток выхватывает мобильный телефон из рук сидящей женщины и выбегает из вагона, она следует за злоумышленником.

По данным пресс-службы главного управления МВД России в столице, потерпевшая обратилась к полицейским на станции «Площадь Ильича» Калининской линии Московского метрополитена. Подростка оперативно задержали.

— Выяснилось, что несовершеннолетний действовал по просьбе своего старшего приятеля – 19-летнего жителя Московской области. Вскоре и он оказался в отделе полиции, — отметили в ведомстве.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». В отношении его знакомого возбуждено дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

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