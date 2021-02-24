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Женщина в Китае отсудила при разводе почти восемь тысяч долларов за работу по дому
Фото: pexels.com/cottonbro

Женщина в Китае отсудила при разводе почти восемь тысяч долларов за работу по дому

Анастасия Колоскова

Общество

В Китае суд вынес решение, согласно которому мужчина при разводе будет обязан выплатить своей бывшей жене около 7,7 тысячи долларов. В такую сумму женщина оценила свою работу по дому в течение пяти лет замужества. Об этом сообщило издание The Guardian.

Согласно источнику, в Китае не так давно вступил в силу гражданский кодекс, который дает человеку право требовать от супруга при разводе компенсацию, если он один заботился о детях или пожилых родителях, а также выполнял основную домашнюю работу.

При этом сумму обговаривают сами супруги. В том случае, если они не приходят к соглашению, решение о размере компенсации принимает суд.

Так, пекинский суд обязал одного из жителей выплатить бывшей супруге 50 тысяч юаней (около 7,7 тысячи долларов — прим. «ВМ»), так как он во время брака не принимал участия в заботе о сыне и работе по дому.

Пара заключила брак в 2015 году и рассталась спустя три года. Супруг подал на развод в 2020 году вопреки желанию супруги. Позже она потребовала провести раздел имущества и выплатить ей финансовую компенсацию. Помимо внушительной компенсации, женщина получила опеку над сыном и ежемесячные выплаты в две тысячи юаней, сообщает издание The Guardian.

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