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Мужчину обманули на 18 тысяч рублей при попытке снять девушку на ночь в Москве
Фото: sevbutovo.mos.ru

Мужчину обманули на 18 тысяч рублей при попытке снять девушку на ночь в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия

В Москве мужчина пытался найти женщину легкого поведения, а вместо этого лишился 18 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 24 февраля.

По имеющейся информации, мужчина рассказал, что нашел объявление об интимных услугах и позвонил по указанному в нем телефону. Ему ответил неизвестный, который объяснил, что клиент должен перевести ему 8500 рублей за услуги девушки и такси, что мужчина и сделал.

После этого неизвестный перезвонил и попросил перевести еще около 9000 «за страховку». Мужчина снова перевел средства. После третьей просьбы о переводе некой суммы мужчина обратился в полицию. Материальный ущерб составил более 18 тысяч рублей.

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