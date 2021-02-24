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Фудкорты и фуд-плейсы в Санкт-Петербурге проверили на соблюдение COVID-правил
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Фудкорты и фуд-плейсы в Санкт-Петербурге проверили на соблюдение COVID-правил

Елена Фролова

Общество

Работу фудкортов и фуд-плейсов проверили в Санкт-Петербурге на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Инспекцию организовал Комитет по контролю за имуществом. Об этом сообщили «Невские новости».

По информации пресс-службы ведомства, специалисты в течение недели наблюдали за тем, как работники общепита соблюдают санитарные правила в торговых центрах. Всего было обследовано 20 торговых комплексов. Они расположены в Центральном, Фрунзенском, Приморском, невском, Московском, Красногвардейском, Калининском, Выборгском и Адмиралтейском районах.

В результате выяснилось, что все предприятия соблюдают основное требование – одновременно используется не более 50 процентов столов. Помимо этого, были проинспектированы 140 заведений, которые обслуживают посетителей в общих залах. Было выявлено только два нарушения. В двух таких общепитах не использовались QR-коды, а также в одном из них работники не использовали средства индивидуальной защиты. Все эти заведения привлекут к административной ответственности.

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