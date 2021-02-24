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Страйкбольные гранаты изъяли у угрожавшего взрывом в метро Москвы мужчины
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Страйкбольные гранаты изъяли у угрожавшего взрывом в метро Москвы мужчины

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Славянский бульвар Карта всех событий

Страйкбольные гранаты изъяты у мужчины, который угрожал взрывом на станции Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена «Славянский бульвар». Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Полиция выяснила, что мужчина имел при себе две гранаты для страйкбола. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщает ТАСС.

Ранее станция «Славянский бульвар» была временно закрыта для входа и выхода по требованию полиции. В настоящее время станция работает в штатном режиме.

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