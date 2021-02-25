Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 февраля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В четверг, 25 февраля, погоду в столичном регионе будет определять атлантический циклон и связанные с ним теплые атмосферные фронты. Благодаря этому в Москве и Московской области существенно потеплеет.

Температура воздуха в Москве составит два-четыре градуса выше нуля, в Подмосковье — от одного до четырех градусов тепла.

Атмосферное давление снизится до 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 80 процентов, местами возможны осадки, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в марте на европейской территории России возможны морозы до 15 градусов ниже нуля.

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