Коронавирус выявили за сутки у 11 198 человек в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В России за минувшие сутки выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 25 февраля.

За последние 24 часа в стране зафиксировали 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8 процента не имело клинических проявлений болезни. За сутки скончались в стране 446 человек, вылечились 16 102 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В РФ за все время пандемии выявили 4 212 100 случаев коронавируса. При этом скончались 84 876 человек с COVID-19, вылечились от коронавируса 3 767 664 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в России провели более 110 миллионов тестов на коронавирус.

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