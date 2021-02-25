«Надоело бояться»: Ковальков объяснил, почему поменял мнение о вакцине «Спутник V»

Фото: Youtube /Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Российский врач, диетолог Алексей Ковальков заявил, что пересмотрел свое отношение к вакцине от коронавирусной инфекции. По его словам, изначально он скептически относился к вакцинам, считал, что лучше переждать пандемию:

— Я считал, как многие чиновники, что лучше переждать в бункере, в закрытой резиденции, на даче за высоким забором. Мы с женой сидели за высоким забором всю эту эпидемию, нормально так жили, выезжали в магазин в супер масках, обрабатывали руки спиртом постоянно. Но последние месяцы у меня стали заражаться много друзей, несколько человек умерли, — отметил Ковальков.

Кроме того, его сын учится в медицинском институте и контактирует с медиками, работающими в «красной зоне» и может заразить родителей.

— Мне после операции заразиться ковидом равносильно смерти, мне врачи сказали, что надо остерегаться, — отметил медик.

По его словам, на решение Ковалькова привиться повлияло три фактора: в американском посольстве в России все сотрудники привились вакциной «Спутник V», вышла статья в авторитетном научном журнале Lancet об этой вакцине и вероятность того, что сын может быть носителем коронавируса.

— А еще мне надоело бояться. Просто лето на носу, весна, я хожу ходить без этого намордника, дышать свежим воздухом, хочу встречаться с друзьями. Мы всей семьей решили сделать прививку. Сейчас будут комментарии, что меня купили, заплатили. Ну представьте, что мне сейчас принесли чемодан денег. Я две недели стоял в очереди, чтобы получить прививку, — пояснил Ковальков.

Видео опубликовано на YouTube.

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