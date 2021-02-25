Суд продлил меру пресечения аудитору Счетной палаты Меню до 30 марта
Суд до 30 марта продлил меру пресечения аудитору Счетной палаты, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда в четверг, 25 февраля.
— Судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий до 30 марта 2021 года в отношении Михаила Меня, — говорится в сообщении.
По решению суда, Меню нельзя покидать дом более чем на два часа в день, также ему запрещено общаться с фигурантами дела и свидетелями и пользоваться телефоном и интернетом.
Задержание Михаила Меня по делу о растрате
18 ноября 2020 года Совфед одобрил задержание Меня по делу о растрате крупной суммы денег. В верхнюю палату парламента с запросом обратился генпрокурор Игорь Краснов. Позже в тот же день Меня задержали и предъявили ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии СК, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу для хищения бюджетных денег, которые были выделены в качестве кредита Министерством финансов РФ для поддержки Ивановской области. Михаил Мень вину в растрате не признал.
Кроме того, по данному делу были привлечены в качестве обвиняемых еще два фигуранта — бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.
В настоящее время Мень находится под мерой пресечения в виде «запрета определенных действий».
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