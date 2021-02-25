Суд продлил меру пресечения аудитору Счетной палаты Меню до 30 марта

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Басманного районного суда

Суд до 30 марта продлил меру пресечения аудитору Счетной палаты, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда в четверг, 25 февраля.

— Судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий до 30 марта 2021 года в отношении Михаила Меня, — говорится в сообщении.

По решению суда, Меню нельзя покидать дом более чем на два часа в день, также ему запрещено общаться с фигурантами дела и свидетелями и пользоваться телефоном и интернетом.

Задержание Михаила Меня по делу о растрате

18 ноября 2020 года Совфед одобрил задержание Меня по делу о растрате крупной суммы денег. В верхнюю палату парламента с запросом обратился генпрокурор Игорь Краснов. Позже в тот же день Меня задержали и предъявили ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии СК, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу для хищения бюджетных денег, которые были выделены в качестве кредита Министерством финансов РФ для поддержки Ивановской области. Михаил Мень вину в растрате не признал.

Кроме того, по данному делу были привлечены в качестве обвиняемых еще два фигуранта — бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

В настоящее время Мень находится под мерой пресечения в виде «запрета определенных действий».

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