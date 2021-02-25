Вестибюль-лепесток появится на станции метро «Мамыри»

Станция метро «Мамыри» / Фото: Дептранс Москвы

Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова Карта всех событий

На станции метро «Мамыри» Троицкой линии построят вестибюль в виде лепестка

— Это наземный вестибюль, его стены будут поддерживать овальные колонны. Второй вестибюль — подземный. Он соединит станцию с остановками наземки и пригородного транспорта, — говорится на странице Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Станция метро «Мамыри» / Фото: Дептранс Москвы

Новая станция метро «Мамыри» будет возводиться за пределами МКАД на территории поселения Мосрентген. Ранее сообщалось, что начался подготовительный этап работ по строительству вестибюля.

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