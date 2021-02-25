Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жене убитого рэпера Картрайта продлили арест до конца апреля
Фото: vk.com/kararatrait

Жене убитого рэпера Картрайта продлили арест до конца апреля

Юлия Ямпольская

Происшествия

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Марине Кохал, супруге убитого рэпера Энди Картрайта, до конца апреля. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что женщину оставили под стражей до 30 апреля. Адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы меру, передает РИА Новости.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавляться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

Читайте также: Психиатрическую экспертизу провели жене убитого рэпера Картрайта

убийствоарестсуд
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте