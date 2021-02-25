Жене убитого рэпера Картрайта продлили арест до конца апреля

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Марине Кохал, супруге убитого рэпера Энди Картрайта, до конца апреля. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что женщину оставили под стражей до 30 апреля. Адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы меру, передает РИА Новости.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавляться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

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