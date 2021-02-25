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Транспортные ограничения для москвичей старше 65 лет могут стать рекомендательными
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Транспортные ограничения для москвичей старше 65 лет могут стать рекомендательными

Кирилл Николаев

Город

Транспортные ограничения для жителей столицы старше 65 лет, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, могут стать рекомендательными в ближайшее время. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что подобные ограничения были введены из-за того, что люди старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями попадают в группу риска. Задача властей Москвы состояла в том, чтобы оградить этих горожан от общения в период пандемии.

— С учетом все-таки снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек, как бы ощущая, насколько он вообще находится в зоне риска, принимал сам для себя эти решения, — отметил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие два месяца в городе могут снять ряд ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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