Более десяти тысяч прививок от коронавируса делают ежедневно в Подмосковье

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Около 10–12 тысяч прививок от коронавирусной инфекции делают каждый день в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— У нас сейчас записано 100 тысяч человек, в день мы делаем 10–12 тысяч прививок. Максимально удобно стараемся это делать, добровольно. Были те, кто бросает в нас камень, мол, зачем вы принуждаете. Мы никого не принуждаем, — рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие два месяца в городе могут снять ряд ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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