Саммит ЕС согласился с ограничением трансграничных поездок в Европе

Фото: European Union 2014 / European Parliament

Саммит Европейского союза (ЕС) согласился с необходимостью продолжить ограничение трансграничных поездок в Европе. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, также саммит ЕС предлагает заключить международное соглашение по борьбе с пандемиями. Кроме того, ЕС требует прозрачности от фармакологических компаний в вопросе производства вакцин от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации.

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