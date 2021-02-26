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Более 20 трансляций из «красной зоны» провели врачи Больницы имени Спасокукоцкого
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 20 трансляций из «красной зоны» провели врачи Больницы имени Спасокукоцкого

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Вучетича, 21к1 Карта всех событий

В клинической Больнице имени Спасокукоцкого на кафедре терапии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова появилась новая форма обучения студентов-медиков. Так, свыше 20 трансляций из «красной зоны» смогли посмотреть учащиеся.

По словам главного врача медицинского учреждения Алексея Погонина, в конце января больница вернулась к плановому приему пациентов.

— За январь этого года лечения пациентов с коронавирусом нашим врачам удалось провести 23 трансляции и осмотреть в режиме онлайн около 100 пациентов в «красной зоне», — цитирует его официальный портал мэра столицы.

Для занятий медики используют сервис «Удаленный помощник», который работает с помощью интерактивной платформы и очков дополненной реальности с камерой и микрофоном. Учащиеся могут видеть и слышать все, что делает врач во время осмотра. Так, у будущих специалистов появляется возможность обучаться оказанию помощи больным коронавирусом.

Как отметил директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова Аркадий Верткин, когда студенты перешли на дистанционное обучение, многие клинические больницы перепрофилировали под больных COVID-19.

— Если лекции можно посмотреть онлайн, то почему нельзя провести онлайн-осмотры? В «красной зоне» врачи Больницы имени С. И. Спасокукоцкого надевают очки виртуальной реальности, а профессор в лекционном зале использует удаленное подключение, чтобы провести осмотр перед студентами, — уточнил он.

Несмотря на сложное время, специалистам кафедры удалось сохранить полноценный образовательный процесс, заключил Верткин.

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