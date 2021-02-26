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Власти Подмосковья решили зарегистрироваться в Clubhouse
Фото: Pexels

Власти Подмосковья решили зарегистрироваться в Clubhouse

Елена Фролова

Общество

Подмосковные власти придут в социальную сеть Clubhouse, чтобы быть ближе к жителям. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал телеканалу «360».

— Мы освоим и эту соцсеть. Не сомневаюсь, что мы там будем. Потому что нам нужно находиться в потоке. И наша цель — получить самое дорогое, что может быть, — доверие людей. Если ты получаешь доверие, значит, они видят, что ты обеспечиваешь перемены, — сообщил Андрей Воробьев.

Эта социальная сеть стала набирать большую популярность в начале 2021 года, хотя появилась еще в начале прошлой весны. Толчком к такой известности Clubhouse стало то, что в нем зарегистрировался Илон Маск.

Стать участником этой соцсети можно только по приглашению, которое имеет право выслать ее действующий пользователь. Уникальность Clubhouse заключается в том, что общаться друг с другом можно только с помощью голосовых чатов. Написать или использовать видеозвонок не получится.

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социальные сетиАндрей ВоробьевМосковская область
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