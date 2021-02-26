Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичные власти сообщили о готовности к борьбе с британским штаммом коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные власти сообщили о готовности к борьбе с британским штаммом коронавируса

Виктория Родимкина

Город

Москва готова к борьбе с британским штаммом коронавирусной инфекции, в городе достаточное число коек, а медики имеют необходимый опыт для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы в пятницу, 26 февраля.

В столичных больницах есть все необходимое оборудование, у врачей за период борьбы с коронавирусом накопился опыт.

— Более того, положительная динамика в эпидемиологической обстановке позволяет сейчас выводить из работы с коронавирусом профильные стационары, — уточнили в сообщении.

В департаменте отметили, что масштабная вакцинация населения от коронавируса набирает обороты. В столице привито уже почти 600 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Каждый четвертый россиянин выразил готовность вакцинироваться от COVID-19

пандемияМосквакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте