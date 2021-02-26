Столичные власти сообщили о готовности к борьбе с британским штаммом коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва готова к борьбе с британским штаммом коронавирусной инфекции, в городе достаточное число коек, а медики имеют необходимый опыт для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы в пятницу, 26 февраля.

В столичных больницах есть все необходимое оборудование, у врачей за период борьбы с коронавирусом накопился опыт.

— Более того, положительная динамика в эпидемиологической обстановке позволяет сейчас выводить из работы с коронавирусом профильные стационары, — уточнили в сообщении.

В департаменте отметили, что масштабная вакцинация населения от коронавируса набирает обороты. В столице привито уже почти 600 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

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