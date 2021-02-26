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Врачи рассказали, о каком заболевании может сигнализировать кожный зуд
Фото: comvita.com.au

Врачи рассказали, о каком заболевании может сигнализировать кожный зуд

Анастасия Волоснова

Здоровье

Кожный зуд может свидетельствовать о проблемах с печенью. Об этом рассказали представители Госпиталя Джонса Хопкинса.

Заболевание длительное время может протекать бессимптомно. При стеатозе печени в клетках органа начинает накапливаться жир, который приводит к воспалительному процессу. Узнать о возникновении болезни можно по внезапно появившемуся кожному зуду.

Появление на коже паукообразных гемангиом также может являться признаком проблем с печенью. Кроме того, на заболевание может указывать желтый оттенок кожных покровов, сообщает Пятый канал.

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болезньпеченьздоровье
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