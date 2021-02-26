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Россия в ООН указала на нарушения прав меньшинств на Украине и в Прибалтике
Фото: twitter.com/reallAssaf

Россия в ООН указала на нарушения прав меньшинств на Украине и в Прибалтике

Юлия Курганова

Внешняя политика

Российская делегация, которая участвует в проходящей в Женеве 46-й сессии Совета ООН по правам человека, привлекла внимание мирового сообщества к нарушениям прав национальных меньшинств и преследованию инакомыслия на Украине и в Прибалтике. Представитель делегации РФ Дмитрий Воробьев в пятницу, 26 февраля, указал, что страны Запада предпочитают не замечать данные нарушения, таким образом следуя политике двойных стандартов в сфере прав и свобод.

Он отметил, что западные страны зачастую используют обвинительную риторику в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, при этом «под прицелом оказываются те страны, которые имеют смелость проводить самостоятельный и независимый политический курс». Однако Запад не хочет замечать нарушения прав национальных меньшинств в Прибалтике и на Украине, где действует запрет на использование ими родного языка.

— Замалчиваются факты наступления там на свободу выражения мнения, преследования инакомыслия и давления на неугодные СМИ, — отметил Воробьев.

Он призвал западные страны перестать политизировать вопросы прав человека и приступить к налаживанию равного, конструктивного и взаимоуважительного диалога с государствами, передает ТАСС.

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